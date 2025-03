Lanazione.it - La guerra alle antenne. Il Tribunale cancella le ordinanze dei sindaci: "Divieto illegittimo"

Adottate damministrazioni per porre un freno ai nuovi limiti per l’esposizione ai campi elettromagnetici – innalzati da 6 a 15 volt/metro dall’ultimo Ddl Concorrenza –, erano state accolte con soddisfazione da buona parte dei residenti dei due territori, preoccupati per il continuo proliferare di nuove5G. I propositi dei Comuni di Arcola e Santo Stefano Magra sono stati peròti dalamministrativo regionale, che nei giorni scorsi ha annullato levergate daidei due Comuni a seguito dei ricorsi presentati da uno dei colossi delle telecomunicazioni. A bussare al Tar ligure è stata la società Wind Tre, che nel ricorso ha evidenziato come il provvedimento dei dueandrebbe a impedire l’esecuzione degli interventi di implementazione "necessari ai fini dell’assolvimento degli obblighi di copertura della rete di telefonia mobile 5G previsti dalla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".