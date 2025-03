Lanazione.it - La grande paura non è passata. L’allerta resta arancione. Scuole chiuse in tutta la Lucchesia

Lucca, 15 marzo 2025 – Lasembramano alcuni danni sul territorio lucchese mentre permane, in parte fino alle 14 e in parte fino alla mezzanotte di oggi, una valutazione delle criticità che oscilla fra il giallo (per temporali forti), l’(per il rischio idraulico sul reticolo principale e idrogeologico e idraulico sul reticolo minore), fino ad arrivare al rosso per i quattro comuni della pianura di Lucca che fanno parte della zona del “Valdarno inferiore”: Capannori, Altopascio, Montecarlo e Porcari per il rischio idraulico del reticolo principale. La criticità più rilevante in provincia di Lucca è rappresentata dalla frana avvenuta nella notte fra giovedì e venerdì sulla strada regionale 445 della Garfagnana, in particolare nella zona tra il ponte di Calavorno e il ponte sul torrente Fegana, ovvero tra i comuni di Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca.