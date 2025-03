Lanazione.it - La Fondazione Arezzo Intour premiata alla Borsa Mediterranea del Turismo BMT

, 15 marzo 2025 – LadelBMT Il premio è stato assegnato per “l’impegno straordinario nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico” Ieri, a Napoli, durante la XXVIII edizione delladel(BMT), la, ha ricevuto il “Premio per l’Eccellenza nella promozione del territorio” con la motivazione di un “impegno straordinario nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico”. Il titolo è stato consegnato al direttore della, Rodolfo Ademollo, da Visit Italy, il più importante portale di viaggi e vacanze in Italia, durante la convention "Ildel Futuro", che si è svolta nella gremitissima Sala Mediterraneo della Mostra d’Oltremare e che ha offerto ad oltre 300 partecipanti, un’importante occasione di confronto su innovazione, strategie e sostenibilità per ildi domani.