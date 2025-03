La Finanziaria strangola Milano | Tagli per 925 milioni in 5 anni A rischio i servizi per i cittadini

Ilgiorno.it - La Finanziaria “strangola“ Milano: "Tagli per 92,5 milioni in 5 anni. A rischio i servizi per i cittadini"

Circa 151di euro. È il conto totale delle risorse che vengonoate o spostate dalla parte corrente alla parte capitale al Comune diin seguito alla legge di Bilancio dello Stato del 2024 e del 2025. Lo ha spiegato l’assessore al Bilancio del Comune Emmanuel Conte in commissione illustrando la delibera di variazione di bilancio che il Comune è costretto a fare in seguito all’ultimadel governo. Una delibera "che ha un significato politico profondo", ha detto Conte. Il concorso del Comune alla finanza pubblica per la legge di bilancio del 2024 indica uno lineare di spesa di circa 14all’anno dal 2024 fino al 2028, per un totale di 58,9di euro in cinque. A questo si aggiunge quello previsto dalla legge di bilancio del 2025 con concorso alla finanza pubblica di 8,9di euro per il 2025, 17,8per il 2026, 2027 e 2028 e di oltre 30per il 2029.