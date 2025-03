Serieanews.com - La Fifa vara la nuova Goal Line Tecnhology: duplice funzione, cambia anche il Var

Ladà il via allaTechnology 2.0: ecco come funziona il nuovo meccanismo e come si sviluppaLalail Var – SerieAnewsLa tecnologia in campo come parte integrante dello sport. Ormai non si può più prescindere da questo binomio indissolubile, con il calcio che si è adeguato a questasituazione e stando progressivamente, sempre più in questo solco tracciato ormai anni fa sia con l’introduzione dellaTechnology che con l’avvento del Var.Cos’è laTechnology e come funziona?Nel calcio moderno, ogni gol può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Per questo laTechnology (GLT) è diventata uno strumento essenziale. Questo sistema utilizza una rete di telecamere ad alta velocità posizionate intorno al campo per determinare con assoluta precisione se il pallone ha superato completamente laa di porta.