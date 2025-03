Anteprima24.it - La Feldi cade a Cosenza e cade dalla vetta: ora la testa alle Final Eight di Coppa Italia

Tempo di lettura: 4 minutiTerza sconfitta in campionato, la seconda in trasferta, per laEboli. Le volpi dopo un buon primo tempo vengono rimontate dai padroni di casa del Pirossigenoche chiude il match calando un poker inaspettato al Palacosentia. Il 4-1 subito fa perdere agli ebolitani ladella classifica proprio nell’ultima gara prima dell’inizio delledi.GARA – Prima occasione della gara per Lemos che dopo pochi secondi chiama in causa Lo Conte. Il portiere dei padroni di casa si supera poco dopo su Venancio deviando la conclusione del numero 5 sul palo. Passa qualche minuto e ilsi affaccia pericolosamente nella metà campo della volpi ma Caruso salva sulla linea. Dopo lo spavento lava in vantaggio, fallo laterale di Ugherani battuto forte al centro per la zampata di Vincenzo Caponigro che porta avanti i rossoblù in tenuta gialla.