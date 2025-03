La dieta Lukaku funziona | ha perso nove chili e ha cucinato 19 gol

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-10 13:35:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:NAdie è riuscito a capire RomeluBolingoli e Antonio Conte. Nelle due stagioni che coincidevano nel Tra2019-20 e 2020-21, contrassegnato 64 gol e distribuito 15 assist in 95 partite.Quindi quest’estate, Dopo aver attraversato il Chelsea, Inter (di nuovo) e Roma, The Belgian International, 31, Scommetterò sul riunirsi a Napoli con il suo grande valido. È vero che è stato trovato “altro”. “È arrivato fuori forma e con una preparazione molto scarsa. Tenendo conto delle sue dimensioni, non era realistico aspettarsi che tu possa trovare immediatamente la sua forma ideale in poche settimane “, ha detto” La Gazzetta Dello Sport “.