Iltempo.it - La contro-Piazza di Rizzo: “Basta l'Europa dei carri armati. Serra? Fa rima con guerra”

il Riarmo. No all'Unione Europea con l'elmetto. Per la sovranità e la Pace. Marcoha organizzato la manifestazionelache si è tenuta oggi a Bocca della Verità, in contemporanea e in netta opposizione alla mobilitazione pro UE indetta da Michelee da la Repubblica. «Davanti a migliaia di persone la manifestazione di Marcoe Francesco Toscano alla Bocca della Verità ha alzato il livello della polemicaladiche facon», quanto fa sapere l'ufficio stampa di, di Democrazia Sovrana e Popolare. «Gli attori, le majorettes, i sindacalisti ormai non dissimili dal ruolo degli attori hanno avuto la chiamata dell'europeismofondaio e si sono messi sull'attenti, oggi questa loro sottomissione all'deiè in diretta a reti unificate, con l'intera televisione, pubblica e privata al loro servizio.