Ilfattoquotidiano.it - La Confessione di Gomez alle 20.15. De Magistris e le 7 foto di Che Guevara, Strabioli sull’incontro con Alda Merini – LE ANTICIPAZIONI

“La riforma della giustizia? Usa la spada di ferro verso i più deboli e la spada di latta per i potenti”. Così Luigi de, ospite de Lain onda stasera20.15 su Rai 3. “Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha per me posizioni inaccettabili, soprattutto come ex magistrato”, ha spiegato l’ex pm da sempre critico con il governo Meloni al conduttore Peter. Il 57enne ex magistrato, ex sindaco di Napoli per dieci anni, ed ex europarlamentare, ha ripercorso le tappe salienti della sua scomoda carriera in magistratura. Una carriera che si complica quando, nel 2007, demette sotto indagine l’allora presidente del Consiglio Romano Prodi e l’allora Guardasigilli Clemente Mastella, che per questo chiede il suo trasferimento. “Stavo indagando sull’entourage del presidente Prodi presso la Commissione europea e sui fondi europei in Calabria, miliardi spariti per servizi essenziali.