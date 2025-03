Metropolitanmagazine.it - La Classifica Album della settimana 7-16 marzo: in vetta irrompe Lady Gaga con Mayhem

Laelaborata da Fimi e Gfk sui datiweek 11 (dal 7 al 13) ha tre new entry che hanno scombussolato la chart,ndo sul podio nel quale troviamoe Vasco Rossi insieme ad Olly.La top ten si apre con Icon di Tony Effe, in discesa dalla #8 alla #10: l’pubblicato nel2024 che segue il debutto discografico solista Untouchable (2021) è stato certificato quattro volte platino. Perde quattro posizioni fermandosi alla #9 Marracash con È Finita La Pace. Uscito a sorpresa il 13 dicembre 2024, il nuovo lavoro in studio del rapper è stato accompagnato dalla release del singolo Gli Sbandati Hanno Perso, che ha raggiunto laEarone due volte, rispettivamente nellenumero tre e nella numero sei del 2025. In discesa anche Locura di Lazza, dalla #6 alla #8: il quartodi Jacopo Lazzarini è stato anticipato dai singoli Zero In Più (Locura) che vede il feat di Laura Pausini e 100 Messaggi, presentata sul palco del 74° Festival di Sanremo.