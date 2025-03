Comingsoon.it - La città proibita, amore e crimine fra Roma e Cina: video intervista con Enrico Borello e Yaxi Liu

Leggi su Comingsoon.it

Due protagonisti inconsueti, giovani talenti che sorprendono in positivo nel film di Gabriele Mainetti La, appena uscito in sala per PiperFilm. Sono molto lontani nella vita come i loro personaggi, sonoLiu. Li abbiamo incontrati in questa