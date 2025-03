Ilgiorno.it - La città bifronte

La Milano, ladai due volti che rischia di lasciare indietro tante, troppe persone. Mettendo da parte alcuni dei suoi valori fondanti, il suo dna. Il fulcro dell’emergenza delle nuove povertà ruota sempre più attorno all’inadeguatezza degli stipendi in relazione al caro casa: prezzi schizzati alle stelle negli ultimi anni che rendono di fatto impossibile acquistare un’abitazione o affittarla. Un esempio? Secondo un recente studio dell'Osservatorio Casa Abbordabile un operaio, parametrando il suo stipendio ai costi del mattone, a Milano può acquistare con l’ausilio di un mutuo un alloggio di 19 metri quadrati o affittarne uno al massimo di 26. Il punto è sempre lo stesso, ormai messo in luce da svariati studi di settore: il “lavoro povero”. In sostanza a Milano (ma non solo qui) non basta più avere uno stipendio per mettersi al riparo da condizioni di marginalità.