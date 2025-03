Ilrestodelcarlino.it - La carica di Braconi:: "Ora non molliamo"

"L’importante è non mollare, stare sempre sul pezzo, continuare a lavorare bene per raggiungere il nostro obiettivo". Lorenzocerca dire i compagni per la volata finale del Castelfidardo con vista salvezza. Come ha fatto un po’ nell’ultimo periodo. Solo il ragazzo fidardense, 23 anni, è andato a segno per la squadra di Giuliodori nelle ultime quattro partite. Dove sono arrivati solo due punti. Fondamentali i suoi due gol segnati contro Samb e Recanatese. L’ultimo, un tocco sotto porta in scivolata, servito per riprendere i giallorossi, con tanto di dedica "a mio padre Giorgio". Due gol della punta fidardense valsi due punti per la formazione di Giuliodori. "Purtroppo sono arrivati soltanto due punti in 4 partite, forse ci è mancata un po’ di concretezza sotto porta e concentrazione" l’analisi di