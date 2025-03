Ilgiorno.it - La capitale del lavoro povero: "Troppi precari, troppi anziani"

Leggi su Ilgiorno.it

Quasi mille euro in più in busta paga dal 2023 al 2024 eppure la provincia di Pavia continua a essere al terz’ultimo posto in regione. Il dato emerge dal Rapporto sulle retribuzioni della Uil secondo cui i pavesi percepiscono mediamente 25.217 euro annui, ben lontani dai quasi 34.342 euro di Milano, che guida la classifica. Ad abbassare la media sarebbero due fattori: l’elevato numero die l’età media più alta di tutta la Lombardia. L’Istat negli ultimi mesi ha parlato di un significativo aumento dell’occupazione a livello nazionale. Un dato che potrebbe apparire positivo, se il fenomeno delnon fosse preponderante. "A Pavia è a tempo determinato il 19,42% dei contratti – spiega Carlo Barbieri, coordinatore territoriale della Uil – che percepisce una retribuzione media annua di 11.