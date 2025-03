Panorama.it - La caduta dell'influencer di Hamas. Ha rubato 10 milioni di dollari in una finta campagna di beneficenza

Saleh Al Jafarawi, noto sui social come "Mr. FAFO", è stato accusato dal Ministeroa Salute palestinese di Ramallah «di appropriazione indebita di fondi destinati alla ricostruzione'ospedale pediatrico Al-Nasr» La controversa presenza di Al Jafarawi sui social media include decine di video in cui interpreta diversi personaggi: un padre in lutto per la perditaa sua famiglia, un profugo in fuga, un giornalista, un infermiere, tecnico di radiologia, un chirurgo, un ferito grave e una volta persino un cadavere.Lo scorso lunedì, l'ha pubblicato un video in cui, insieme ad altri creatori di contenuti di Gaza, annunciava l'intenzione di raccogliere diecidi, affermando che tale cifra era stata indicata come obiettivo dal Ministeroa Salute palestinese di Ramallah.