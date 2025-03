Lidentita.it - La Bce dà l’ok a Unicredit su Commerz ma tempi lunghi

Leggi su Lidentita.it

Rassegnatevi, amici tedeschi: la Bce ha dato, che adesso potrà salire fino al 29,9% del capitale dibank. Il via libera è arrivato nella mattinata di ieri. Era più o meno scontato ma, in Europa, c’è poco da dare per fatto se di mezzo ci sono i tedeschi. Che, difatti, stanno facendo . La Bce dàsumaL'Identità.