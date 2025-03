Foggiatoday.it - La Academy di Signori sbarca a Foggia, i piccoli calciatori a lezione da 'Beppe gol': "Cercherò di insegnare le tecniche di base"

Leggi su Foggiatoday.it

È stato ufficialmente presentato nella Sala Rosa di via Galliani ail Camp Estivo BS 188 Football, un'iniziativa sportiva guidata dall'ex attaccante delCalcio,. Il noto ex calciatore, che ha indossato la maglia rossonera per tre stagioni – due in Serie B e una.