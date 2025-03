Ilfoglio.it - Kyiv come una fortezza ma anche come un teatro. Per vite grandi e tragiche

Piani terribili. L’Europa sa bene di non avere garanzia reale contro questa sciagura. In realtà, l’Ucraina svolge il ruolo diper l’Europa, elevandosi al di sopra dell’abisso di menzogne e cinismo. L’altezza diun’altezza morale”. Dopo aver indagato, con efficacia e non senza raccapriccio, “Nella mente di Vladimir Putin” (La nave di Teseo, 2022) Elena Kostioukovitch racconta ora la sua città e la sua patria, in un libro di grande forza d’animo e di notevole valore storico, letterario e umano. “. Lasopra l’abisso” è un piccolo gioiello di saggistica narrativa, un mix di autobiografia e micro-biografie, un pamphlet doloroso ma soprattutto un vibrante appello in difesa della frontiera orientale della civiltà europea. Nel ricostruire la storia recente della capitale ucraina, l’autrice narra le vicende di alcune donne in fuga: un’anonima madre ferita, un’imperatrice, la sua bisnonna, sé stessa.