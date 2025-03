Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.00 L'offerta del presidente russo Putin alle truppe ucraine dell'area del Kursk di deporre le armi "è ancora valida,"ma il",ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. La proposta di Putin di risparmiare iucraini che deporranno le armi in Kursk "è un'offerta valida come la pelle di Zigrino", ha detto Peskov citando un romanzo di Balzac."Il lorosi sta restingendo come una pelle di Zigrino".Nel romanzo il protagonista ha un pezzo di pelle magica che diminuisce le dimensioni fino alla morte.