Metropolitanmagazine.it - Kering crolla in Borsa dopo la nomina di Demna a Gucci

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La notizia risale a meno di due giorni fa ma ha già influenzato il mercato: il colosso del lussoscivola inladiGvasalia, designer georgiano, a nuovo direttore creativo di. Un’ulteriore crisi per il gruppo, che già soffre, nell’ultimo periodo, di una crisi dovuta proprio al brandin crollodiProbabilmente sperando nell’effetto contrario, questa nuovaha colto di sorpresa il mercato. Laha infatti agito “considerando la sua estetica audace e talvolta controversa” vede “tanto rischi quanto opportunità”. Inoltre, secondo gli analisti di Barclays, “sta ora cambiando completamente marcia, ma l’estetica del marchio potrebbe essere vista come troppo provocatoria, cosa che ha già danneggiato Balenciaga in passato e potrebbe non trovare riscontro nei consumatori di”.