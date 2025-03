Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina 0-2: brutto KO nel pantano di Biella

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminile(inviato allo Stadio Pozzo di) – Ladi Max Canzi cade in casa con lanella terza giornata della poule scudetto Serie A femminile.scivolone delle bianconere che producono una prestazione non all’altezza su un campo non all’altezza.0-2: sintesi e moviola2? Colpo di testa Cumark – Gira lei di testa sul primo palo su un cross da sinistra di Bonfantini. Riflesso di PPM sul suo palo che allunga in corner.3? Tiro Boquete – Concede di nuovo la difesa della Juve dopo una respinta corta di Kullberg. Boquete manda alto da buona posizione7? Gol Boquete – Janogy riceve a destra da Boquete, Krumbiegel sorpresa, e restituisce alla spagnola che in area disorienta Bergamaschi e spedisce sotto la traversa16? Primo quarto d’ora difficile della Juve – Bianconere in difficoltà e poco efficaci in tutte le zone del campo18? Scintille tra PPM e Snerle – Nervi tesi dopo una mezza carica della viola sul portiere della Juve.