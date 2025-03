Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina 0-1 LIVE: Boquete colpisce, brutto approccio delle bianconere

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminile(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Ladi Max Canzi affronta lanella terza giornata della poule scudetto Serie A femminile. Allebasta un punto per qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-1: sintesi e moviola2? Colpo di testa Cumark – Gira lei di testa sul primo palo su un cross da sinistra di Bonfantini. Riflesso di PPM sul suo palo che allunga in corner.3? Tiro– Concede di nuovo la difesa della Juve dopo una respinta corta di Kullberg.manda alto da buona posizione7? Gol– Janogy riceve a destra da, Krumbiegel sorpresa, e restituisce alla spagnola che in area disorienta Bergamaschi e spedisce sotto la traversa16? Primo quarto d’ora difficile della Juve –in difficoltà e poco efficaci in tutte le zone del campo18? Scintille tra PPM e Snerle – Nervi tesi dopo una mezza carica della viola sul portiere della Juve.