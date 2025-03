Rompipallone.it - Juventus, scelto l’erede di Yildiz: colpo in Francia

Leggi su Rompipallone.it

Laguarda in Ligue 1 per rimpiazzare Kenan, in caso di partenza del numero 10: il nome nuovo per il mercato bianconeroTutto in discussione per la, in questo momento delicatissimo e decisivo della stagione. I bianconeri hanno vissuto tutta l’annata tra alti e bassi, ma il ko per 4-0 contro l’Atalanta ha fatto davvero male, unendosi alle precedenti delusioni per l’uscita anzitempo sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia.La posizione più a rischio sembra quella di Thiago Motta, che potrebbe traballare già nell’immediato in caso di sconfitta contro la Fiorentina. Ma le valutazioni nell’ambiente bianconero vengono effettuate a 360 gradi e non escludono praticamente nessuno. Tutti sono chiamati a dimostrare di meritarsi la Juve e a una reazione, per non parlare del fatto che serviranno risultati positivi per centrare il fondamentale quarto posto in classifica per ritornare in Champions.