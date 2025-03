Calciomercato.it - Juventus: salta il riscatto Kolo Muani, Giuntoli ha un altro obiettivo

Lacerca almeno un attaccante. I bianconeri per la prossima stagione sperano di portare a Torino a titolo definitivo almeno una punta che possa reggere il peso dell’attacco senza troppe pressioni.ildi?Randalpotrebbe non essere riscattato dallaa fine stagione. L’attaccante francese, che fin dai suoi primi giorni a Torino aveva dimostrato di calarsi al meglio nel mondo bianconero e negli schemi di Thiago Motta, a fine mercato farà ritorno al PSG.I bianconeri a gennaio hanno convinto il Paris Saint Germain a cedere il francese in prestito oneroso ma per i bianconeri sarà difficilissimo riscattare l’attaccante senza la qualificazione in Champions League.Calciomercato, colpo in attacco con l’addio diMouani. Per tornare nell’Europa che conta, i bianconeri aspettano i gol dell’ex Psg a secco da cinque settimane dopo i cinque gol segnati nelle prime tre partite in Italia.