Juventus Motta | Dalla società fiducia totale

Il tecnico dellaThiagoha detto di averedopo la stagione finora sotto tono del club e la recente sconfitta, pesante, contro l’Atalanta. “Sentodella, mi ha fatto anche piacere la vicinanza della proprietà questa settimana. La comunicazione con laè continua e costante. Noi ora siamo concentrati sulla prossima partita con la Fiorentina” ha detto il tecnico dellain conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la squadra viola.Il tecnico: “Il mio futuro non è la priorità”“Il mio futuro non è la priorità, la priorità è la, la squadra, la partita di domani. La priorità è fare una grande partita” ha aggiunto. “Nel nostro mestiere l’allenatore è sempre messo in discussione, è giusto che sia così – ha aggiunto – Io per primo mi metto in discussione, faccio un’analisi quotidiana sul nostro lavoro, su cosa abbiamo fatto bene e cosa possiamo migliorare.