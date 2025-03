Justcalcio.com - Juventus, gli ultras disertano la trasferta di Firenze: “Non ci meritate” | Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-15 01:02:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:, gliladi: “Non ciA Calciomercato.com Home, gliladi: “Non ci” AFP via Getty Images È una stagione complicata per la, che in questi ultimi mesi di campionato proverà a centrare l’obiettivo del quarto posto per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League.