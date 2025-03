Inter-news.it - Juventus, gli ultras disertano la trasferta a Firenze: «Scempio, non meritate!»

Leggi su Inter-news.it

La tensione tra la tifoseria organizzata dellae la società bianconera non accenna a placarsi. Dopo giorni di proteste e cori contro la dirigenza e l’allenatore, glibianconeri hanno annunciato che non seguiranno la squadra aper la sfida di domenica sera contro la Fiorentina (che intanto è stata confermata). SENZA– La decisione deglidellaè stata comunicata attraverso una nota diffusa sui social, in cui il gruppo ha espresso nuovamente il proprio malcontento per la gestione del club: “In casa il silenzio sarà sempre più assordante. E innon ci saremo perché NON CI!“. Recita il duro comunicato deglijuventini. La frattura tra il tifo organizzato e la società è evidente e si è accentuata dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro l’Atalanta.