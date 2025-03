Sport.quotidiano.net - Juve, Motta: “Sento la fiducia della società. Penso solo alla Fiorentina”

Torino, 15 marzo 2025 – Thiagova avanti e lavora senza pensare al futuro. Le voci su di lui aleggiano, tra chi sostiene che rischi la panchina già a Firenze in caso di risultato negativo e chi lo dà per esonerato a giugno con Conte e Gasperini in agguato. Ma non sono pensieri che possono albergare nella mente di un allenatore che deve preparare la prossima sfida, che è oltremodo delicata e anche scontro diretto. A Firenze,si gioca un pezzo di permanenza e un pezzo dinella prossima Champions League: troppo importante per la dirigenza avere i ricavi europei la prossima stagione, risanare ulteriormente i bilanci e rendere sempre più sostenibile la gestione., in ogni caso, non si cura dei rumors e resta concentrato sul presente. Thiago: “la” L’incontro con i giornalisti prima di Firenze non poteva essere racchiusosulla partita, contro una squadra forte e ben allenata dall’amico Raffaele Pdino.