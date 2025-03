Rompipallone.it - Juve, l’attaccante sempre più lontano: occhi puntati dalla Premier

Il futuro deldellapotrebbe cambiare nelle prossime settimane in vista del mercato. Di seguito riportato il motivo e la destinazione possibile.Lantus sta affrontando un periodo difficile dovuto sia all’uscitaCoppa Italia contro l’Empoli, ma anche dall’uscita di Champions League contro il PSV. Ma non solo, a peggiorare l’umore in casa bianconera è stata anche l’ultima partita in campionato dove la Vecchia Signora ha perso pesantemente per 0-4 contro l’Atalanta.La squadra di Thiago Motta sa bene che deve però subito voltare pagina per concentrarsi sulle prossime partite in programma. Mancano, infatti, dieci match alla fine della stagione e l’obiettivo principale dellantus è quello di rimanere tra le prime quattro posizioni per poter giocare la Champions League il prossimo anno.