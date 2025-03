Serieanews.com - Juve, la mossa di John Elkann spiazza tutti: cambia tutto per Motta ma c’è un problema enorme

, arriva ladisul futuro di Thiagoche: orama c’è un nuovo, ladiperma c’è un– SerieAnewsLa Fiorentina come ultima spiaggia? Forse sì, forse no. Di certo c’è che lantus deve reagire eccome alla pesantissima sconfitta incassata domenica scorsa per mano dell’Atalanta e riprendere la corsa verso l’unico obiettivo per cui si è in corsa, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.Il quarto posto è da blindare, perché in mancanza di esso, il fallimento sarebbe certificato e totale. Non si può pensare, quindi, di non centrare l’obiettivo anche per le casse bianconere, con la dirigenza che sta faticosamente lavorando per raddrizzare i conti del club.