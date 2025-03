Ilgiorno.it - “Job week“ a Cinisello. Cinque giorni per orientarsi e cogliere le opportunità

Torna la “Job“, organizzata dal Comune in collaborazione con il Tavolo delle imprese e del lavoro, la rete composta da 23 enti, tra associazioni di categoria, enti formativi e centro per l’impiego. La kermesse si svolgerà dal lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile in Villa Ghirlanda.di incontri, laboratori, networking, workshop, dedicati ai giovani che si stanno avviando per la prima volta al lavoro, ma anche a chi deve ricollocarsi o reinventarsi una posizione. Saranno messi a disposizione tutti gli strumenti necessari, dalla scrittura del curriculum fino alleconcrete di impiego o di mettersi in proprio. Presenti con desk anche imprese e aziende con offerte e posizioni aperte. Saranno realizzati workshop sulle prospettive professionali presenti sul territorio, su valore del talento, contratti, sicurezza, formazione e autoimprenditorialità.