Jim Morrison è vivo? Una docu-serie ‘risveglia’ il mistero

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Jimsarebbe ancora. A 'risvegliare' questa vecchia teoria è la'Before the End: Searching for Jim'. Secondo lo show, disponibile su Apple Tv+, il leggendario leader dei Doors non sarebbe morto a Parigi nel 1971 – a seguito di un'insufficienza cardiaca provocata probabilmente da un'overdose – ma potrebbe aver .