Jim Morrison è vivo e si fa chiamare Frank | la teoria del nuovo documentario sul leader dei Doors

Unriporta in auge una suggestiva quanto vecchia: Jimpotrebbe essere ancora. La docuserie Before the End: Searching for Jim, disponibile su Apple TV+, sostiene che il leggendariodeinon sia realmente morto nel 1971, all’età di 27 anni, ma abbia inscenato la propria scomparsa per condurre una vita segreta a Syracuse, nello stato di New York. Secondo questa ipotesi,, oggi 81enne, vivrebbe ancora lì nel più assoluto anonimato.Diretto dal regista indipendente Jeff Finn, grande appassionato dei, ilsi articola in tre episodi e presenta prove e testimonianze a sostegno della tesi. Si afferma cheabbia assunto l’identità di un uomo di nome, lavorando come manutentore. Un dettaglio particolarmente curioso è la presenza di una cicatrice sul naso, proprio nel punto in cui il cantante aveva un neo, che sarebbe una delle presunte conferme della sua vera identità.