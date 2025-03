Movieplayer.it - "Jim Morrison è ancora vivo": un documentario su Apple TV+ riaccende il mistero

Secondo undisponibile suTV+, il leggendario leader dei Doors potrebbe aver inscenato la propria morte e vivere sotto un'altra identità. Jimpotrebbe essere, almeno stando a quanto sostenuto nelBefore the End: Searching for Jim, disponibile suTV+. Cosa racconta ilsu JimIl film esplora una teoria che da anni alimenta il dibattito tra fan e studiosi: il leader dei Doors non sarebbe realmente morto il 3 luglio 1971 a Parigi all'età di 27 anni per insufficienza cardiaca, come riportato ufficialmente, ma avrebbe inscenato la propria morte per continuare a vivere sotto un'altra identità. Secondo questa ipotesi, oggisarebbe un uomo di 81 anni noto come "Frank", residente a Syracuse, .