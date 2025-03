Liberoquotidiano.it - "Jim Morrison è ancora vivo, ecco la sua foto": l'ultimo documentario è uno choc | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Fermi tutti, Jim? Una vecchia leggenda metropolitana che, ciclicamente, ritorna. E ora ritorna anche con ilBefore the End: Searching for Jim, disponibile su Apple TV+, che propone una teoria audace e controversa sul frontman dei Doors. Secondo quanto raccontato nel- che sta letteralmente spopolando in termini di visualizzazioni - Jimnon sarebbe realmente scomparso nel 1971, ma avrebbe inscenato la propria morte per ricominciare da zero con un'altra identità, quella di un uomo di nome Frank. Il tutto viene raccontato dal regista indipendente Jeff Finn - grande appassionato dei Doors - in tre episodi. Attraverso un'accurata indagine, Finn esplora gli elementi che mettono in discussione la versione ufficiale della morte di, portando alla luce indizi che potrebbero suggerire una fuga volontaria dal mondo dello spettacolo.