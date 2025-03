.com - Jesina / Così i tifosi leoncelli hanno festeggiato i 98 anni di fondazione del club

"15-03-1927 – Auguri mio folle amore.scusa l'assenza; 15-03-2025 – ma la mia mentalità si chiama coerenza"JESI, 15 marzo 2025 – Così hanno festeggiato i tifosi della Jesina i 98 anni di fondazione del club, con uno striscione a ridosso della curva, la loro casa, a firma 'eppure il vento soffia ancora', che da mesi non frequentano più. La scritta e la parola 'coerenza' si riferisce alla situazione creatasi dopo la retrocessione dello scorso anno dall'Eccellenza in Promozione e a tutte le vicissitudini società-tifoseria che ne sono maturate e che non vedono una soluzione.