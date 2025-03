Thesocialpost.it - Jesi, travolto e ucciso sulla strada: inutili i soccorsi

Dramma nel tardo pomeriggio a, nel quartiere Minonna, dove un uomo di 51 anni ha perso la vita in un tragico incidentele. L’uomo, residente nella città, è stato investito da un’auto mentre camminava lungo la. L’impatto, avvenuto intorno alle 19:30, è stato particolarmente violento.Secondo le prime informazioni, il pedone si trovavacarreggiata quando è stato colpito da una vettura condotta da una donna. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude che la scarsa visibilità o una distrazione possano aver avuto un ruolo nella dinamica dell’accaduto.All’arrivo dei, il personale del 118 ha tentato ogni manovra per rianimare l’uomo, ma purtroppo i tentativi si sono rivelati vani: per la vittima non c’era più nulla da fare.