Nerdpool.it - Jenna Ortega nel MCU? È già accaduto ed i fan lo hanno dimenticato!

Leggi su Nerdpool.it

Al giorno d’oggi tutti conosciamocome un’attrice incredibilmente impegnata in svariati progetti promossi dalla critica. La vedremo nell’imminente Death of a Unicorn di A24 e nell’attesa seconda stagione di Mercoledì. Tuttavia, questo non impedisce ai fan die della Marvel di speculare sulla possibilità che l’amata attrice reciti o meno nelin futuro. Quello che molti fan forse non sanno (o) è che, nel 2013,ha già fatto il suo debutto nelin Iron Man 3. Alla domanda se sarebbe mai apparsa in un futuro film Marvel,ha risposto: “L’ho fatto una volta”. Forse vi siete grattati la testa o avete premuto il tasto rewind per cercare di ricordare dove l’avete vista.è stata mostrata solo brevemente nel film, dove è apparsa come figlia del Vicepresidente degli Stati Uniti.