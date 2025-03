Amica.it - Jelly lip: le labbra golose effetto gelatina sanno di primavera

I rossetti intensi sono ancora ovunque, specie sui red carpet, ma la voglia di leggerezza che precede ogniè già nell’aria, incarnata perfettamente dalla tendenzalip, amatissima sui social e tra le celeb, complici anche le collezioni make up di stagione, che propongono tantissimi lip balm, olie gloss alip, la leggerezza sulleTra le primissime ad innamorarsi di questo trend, Hailey Bieber, che ha eletto lelip a must del suo beauty look e dei suoi prodotti a marchio Rhode.La modella è in ottima compagnia, complici anche le passerelle di stagione (compresse quelle del prossimo Autunno-Inverno) che stanno cavalcando in pieno il trend, alternativa alle texture matt e alleiper definite.