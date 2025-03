Biccy.it - Ivana Vamp ha perso 70 kg: “Ho affrontato le mie paure”

Sono passati ben quattro anni da quandoha fatto la storia partecipando alla prima edizione di Drag Race Italia ai tempi in onda su RealTime.Prima (e finora unica) Big Girl a competere nella gara ideata da RuPaul, oggi non può più essere definita tale, dato che nell’ultimo anno hacirca 70 kg. Ad annunciarlo è stata proprio lei tramite un post su Instagram. “Un anno fa, ho preso una decisione che ha cambiato la mia vita, sottopormi ad un intervento di riduzione dello stomaco. Ho chiuso un capitolo e ne ho aperto uno nuovo, affrontando le miee le mie insicurezze. Oggi, indosso la stessa vestaglia di un anno fa, ma la indosso con un corpo che finalmente mi rappresenta dopo averquasi 70 kg, con una nuova consapevolezza e gioia nel mio corpo. Voglio essere un faro di speranza per chi fatica a trovare il coraggio di cambiare.