Sport.quotidiano.net - Italiano: “Lazio tra le migliori d’Italia, cercheremo di metterli in difficoltà”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 15 marzo 2025 – Parola d’ordine: concentrazione. Vincenzol’ha ripetuto diverse volte nel presentare Bologna-, prossimo appuntamento dei rossoblù tra le mura amiche del Dall’Ara. Questa è la prima delle dieci sfide cruciali che ci diranno di più su una possibile nuova avventura europea di Orsolini e compagni. Concentrazione e qualità in campo I rossoblù vogliono affrontare ogni partita singolarmente, come sottolineato dall'allenatore: “La concentrazione è su domani, su un avversario di grande livello. Lo sta dimostrando in tutte le competizioni. Sarà un’altra partita da giocare con qualità, con la massima attenzione e sfruttando il fattore casa dove ci stiamo esprimendo bene. All’andata ci hanno messo in, anche se abbiamo inciso negativamente noi stessi.