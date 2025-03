Oasport.it - Italia-Danimarca oggi in tv, Mondiali curling femminile 2025: orario, programma, streaming

sabato 15 marzo (alle ore 11.00) l’farà il proprio debutto aidi. La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud) per affrontare la. Stefania Constantini e compagne vogliono incominciare con il piede giusto la propria avventura nella rassegna iridata e incroceranno una compagine potenzialmente molto pericolosa, assolutamente da non sottovalutare e da prendere con le pinze.Le azzurre, reduci dal quarto posto agli Europei in autunno e quarte nella rassegna iridata dello scorso anno, hanno tutte le carte in regola per brillare in questa competizione e provare a battagliare per la conquista di una medaglia. La partita d’esordio ha sempre un peso specifico importante ed è fondamentale partite bene per inseguire con convinzione la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.