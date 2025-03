It.insideover.com - Ireland Week, la San Patrizio italiana tra birra, storia e arte

Leggi su It.insideover.com

In questi giorni, passeggiando in via Dante a Milano, una spettacolare galleria fotografica ci trasporta di colpo tra prati verdi popolati di pecore, ripide scogliere a sbalzo sull’oceano, isole avvolte nel mistero di sottili nebbie e, infine, nell’allegra atmosfera dei pub. Dal centro di Milano all’Irlanda, insomma, è davvero un attimo: basta fare quattro passi nelle vie dello shopping meneghino.Alle porte della primavera, e in occasione del 17 marzo, il celebratissimo St. Patrick’s Day degli irlandesi, torna la quarta edizione della, un evento dal calendario ricco e coinvolgente, ideato per diffondere in modo trasversale la cultura irlandese. Nato nel capoluogo lombardo, questo evento dal format vincente è già stato esportato in Francia, Spagna, Svizzera e Austria. E anche se Milano rimane il cuore dell’iniziativa, quest’anno varca i confini lombardi con eventi gemellati in Liguria, a Genova, e in Toscana, a Livorno e Pisa.