Iraq ucciso leader Isis tra i più pericolosi al mondo Trump | Pace attraverso la forza

Le forze di sicurezza irachene, in coordinamento con la coalizione guidata dagli Stati Uniti, hanno eliminato Abdullah Maki Musleh al-Rifai, noto come Abu Khadija, considerato uno dei terroristi piùaldell’ine Siria. L’annuncio è stato dato dal primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani, che ha confermato l’uccisione del militante jihadista durante un’operazione congiunta.La notizia è stata rapidamente commentata dal presidente statunitense Donald, che sul suo social Truth ha elogiato l’operazione militare: “Oggi ilfuggitivo dell’inè stato. È stato braccato senza sosta dai nostri intrepidi combattenti. La sua miserabile vita è stata stroncata, insieme a un altro membro dell’, in coordinamento con il governo iracheno e il governo regionale curdo.