Spazionapoli.it - Inzaghi non le manda a dire: “Ora è tutto diverso”, l’avviso al Napoli è senza freni!

Nelle ultime ore, è arrivato un importante messaggio per ile non solo. Il protagonista di ciò è stato Simone, allenatore dell’Inter. Da anni non si vedeva un campionato così “combattuto”. Le squadre al vertice del campionato sono diverse, ma in particolare tre compagini hanno dimostrato di averne di più rispetto alle rivali. Ovviamente, si sta parlando di Inter,e Atalanta che non hanno alcuna intenzione di fermare il proprio cammino. In realtà, già in questo weekend, potrebbe esserci uno snodo cruciale. Infatti, mentre ilsarà impegnato a Venezia, Atalanta e Inter si diranno battaglia al Gewiss Stadium.avvisa: “Adesso la posta in palio è altissima”La Serie A continua ad essere molto avvincente. In realtà, a rubare l’attenzione continuano ad essere Inter,e Atalanta, le quali continueranno a darsi battaglia fino al termine della stagione.