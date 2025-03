Internews24.com - Inzaghi Inter, Vieri sorprende: «Se mi allenasse lui oggi mi direbbe questa cosa»

di RedazioneSimonesi prepara ad Atalanta, in previsione della sfida Bobosi racconta, ecco il retroscena sul tecnico nerazzurro.Simonea Bobo? Lo racconta direttamente l’ex. Ecco un estratto dalla suavista a La Gazzetta dello Sport pre match con l’Atalanta. CHI STA MEGLIO – «L’Atalanta che ho visto a Torino fa paura. E per una settimana ha avuto in testa solopartita. Però l’non ha faticato con il Feyenoord: si presentano in grandissime condizioni tutte e due».SEFOSSE L’ALLENATORE DI– «Mi avrebbe detto solo “Bobo, vai in campo e fai quello che sai fare: una marea di gol”». E GASPERINI – «Sarei stato ancora migliore a livello fisico, e avo, e avrei fatto il triplo dei gol. Facciamo il doppio, va’».