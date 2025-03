Inter-news.it - Inzaghi esorta l’Inter: «Serve essere lucidi, la posta in palio è alta»

Simoneha parlato alla vigilia di Atalanta-Interndo la sua squadra a tenerela soglia della concentrazione. La gara vale tanto.LIVELLO ALTO – Simoneha presentato la partita di domani tra Atalanta e Inter davanti ai canali ufficiali del club meneghino. Ecco come ha parlato della Dea: «Senz’altro arrivano due squadre che hanno entusiasmo e stanno bene. L’Atalanta la conosciamo benissimo, ha fatto un bellissimo percorso sia in Italia che in Europa. Sarà una partita da approcciare nel migliore dei modi per corsa e intensità perché sappiamo il valore degli avversari».INnon ha dubbi sul valore della partita: «Era una delle prime partite stagionali, c’era ancora il mercato aperto, l’Atalanta era in emergenza. Domani sarà una partita completamente diversa, bisogna approcciarla nel migliore dei modi perché lain».