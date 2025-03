Inter-news.it - Inzaghi bestia nera di Gasperini! I precedenti da una parte – CdS

Il confronto tra Simonee Gian Pieropare impari. Il Corriere dello Sport prende in considerazione gli ultimi sette scontri, conclusi tutti con una vittoria del piacentino. MATCH – Simoneè la kryptonite di Gian Pieroe della sua Atalanta. L’Inter domenica affronta la squadra di Bergamo e lo fa con il solo obiettivo di portare a casa i tre punti per tenere il primo posto in classifica. Per la prima volta l’Atalanta arriva allo scontro diretto ancora in corsa per lo scudetto e il Gewiss Stadium risponderà a tono. Iperò non sorridono proprio all’allenatore della Dea, che vive un incubo contro l’Inter.SOLO VITTORIE! – Escluso il primo anno sulla panchina dell’Inter, quando sono arrivati due pareggi, Simoneha sempre battuto. Sette scontri e sette vittorie, a partire dal successo a Bergamo prima dello stop per i Mondiali.