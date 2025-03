Invincible – stagione 3 | la completa spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

3: ladelAttenzione: contiene SPOILER per l’episodio 8 della terzadi!La terzadisi è conclusa, e in questo articolo analizziamo ildell’episodio 8 e il suo significato per il futuro della serie. Questaha proseguito le trame introdotte nella seconda, ma ha anche aperto nuove direzioni che verranno esplorate nella quarta. La lotta tra Mark e Conquest ha segnato la drammatica conclusione dellando la caduta di Mark e dando il via alla guerra dei Viltrumiti. Vediamo quindi cosa è successo e cosa potrebbe accadere in futuro.La battaglia tra Mark e ConquestL’episodio 7 ha finalmente adattato la tanto attesa trama della guerra di, con Mark impegnato in scontri estremi contro i malvagi, spingendosi oltre i suoi limiti.