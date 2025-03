Dayitalianews.com - Investito dal ramo di un albero durante le operazioni di potatura, ha lottato per una settimana a 95 anni. Purtroppo inutilmente. E’ morto nonno Giuseppe di Anagni

Dandini, 95, non ce l’ha fatta: fatali le ferite riportate dopo l’incidente nel bosco di Pucinisco. La comunità si stringe attorno alla famiglia.La città diè in lutto per la scomparsa diDandini, il 95enne coinvolto in un drammatico incidenteledinel bosco di Pucinisco. L’uomo, rimasto gravemente ferito il 7 marzo, è deceduto dopo sette giorni di ricovero presso l’ospedale San Camillo di Roma.L’incidente nel bosco e i soccorsi immediatiL’episodio si è verificato nel pomeriggio del 7 marzo, quandoDandini e la nuora stavano svolgendo lavori dilungo via Consolazione, in un’area boschiva del comune. Per cause ancora in fase di accertamento, un tronco è improvvisamente crollato, colpendo entrambi.Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e un’eliambulanza, che ha trasportato i due feriti all’ospedale San Camillo di Roma in condizioni critiche.